Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Peheim (pta013/01.12.2017/11:00) - Die S&O AGRAR AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit der ISIN DE0005236202 und Sitz der Gesellschaft in Leipzig, eingetragen am Amtsgericht Leipzig unter HRB 28026, Vorstand: Hsiao-Tze Tsai, Vorsitzender des Aufsichtsrats: Oliver Martin und durch das Amtsgericht bestellter Insolvenzverwalter: Rechtsanwalt Dr. Christoph Alexander Jacobi. http://www.soagrar.de



Die Aktien der S&O AGRAR AG notieren im Regulierten Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Stuttgart und Freiverkehr in Berlin.



S&O AGRAR AG - Akz: Amtsgericht Leipzig Nr.: 401 IN 100/16



Mitteilung



Als Aktionärsvertreter von über 25% der Stimmrechte an der S&O AGRAR AG https://adhoc.pressetext.com/news/20171103013 teilt Peter Brake den Aktionären mit, dass der Insolvenzverwalter der S&O AGRAR AG, Rechtsanwalt Dr. Christoph Alexander Jacobi, unmittelbar nach der Mitteilung "Übernahme- und Abfindungsangebot der Deutsche Balaton AG für Aktionäre der S&O AGRAR AG gefordert" https://adhoc.pressetext.com/news/20171124004 vom 24.11.2017 um telefonischen Kontakt zu Peter Brake ersucht hat. Am 29.11.2017 hat dann ein längeres Telefonat zwischen Rechtsanwalt Dr. Jacobi und Peter Brake stattgefunden. Es wurde vereinbart, dass die Verhandlungsgespräche mit dem Insolvenzverwalter der S&O AGRAR AG, Dr. Jacobi, und Peter Brake in der kommenden Woche ab Montag fortgesetzt werden.



Ziel des Aktionärsvertreters Peter Brake ist es, die S&O AGRAR AG wieder aus der Insolvenz zu führen und die ursprünglich auf der Hauptversammlung der S&O AGRAR AG am 12.01.2017 beschlossenen Punkte aus den Agrarbereichen als Unternehmen im Agrarmarkt zu integrieren.



Peter Brake fordert die Deutsche Balaton AG, Vorstand Rolf Birkert, hiermit auf, sich aus ihren Plänen wie am 29.06.2017 verkündet, https://adhoc.pressetext.com/news/20170629040 zu verabschieden.



Alle Aktionäre der S&O AGRAR AG, die bislang noch nicht auf die Pressemitteilungen vom 27.10.2017 und 03.11.2017 reagiert haben, werden vor dem Hintergrund der laufenden Gespräche mit Rechtsanwalt Dr. Jacobi ersucht, ab sofort Kontakt zu Peter Brake aufzunehmen. Peter Brake weist darauf hin, dass die Frist zur Kontaktherstellung laut Mitteilung vom 03.11.2017 https://www.pressetext.com/news/20171103013 angesichts der jüngsten Entwicklungen nunmehr bis auf den 15.02.2018, 12:00 Uhr verlängert wird.



Der Ablauf der Kontaktherstellung erfolgt vorab an Peter Brake per



E-Mail: Peter.Brake@info-fuer-soagrar-aktionaere.de oder Fax: +49 4479 939436.



Hinweis: Die Internetseite https://www.info-fuer-soagrar-aktionaere.de dient ausschließlich zur Kontaktherstellung zu Aktionären der S&O AGRAR AG und stellt keine Aufforderung zum Handel, Kauf/Verkauf mit Aktien der S&O AGRAR AG dar.



(Ende)



Aussender: Peter Brake Adresse: Adlerstraße 3, 49696 Peheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Brake Tel.: +49 4479 939434 E-Mail: Peter.Brake@info-fuer-soagrar-aktionaere.de Website: www.info-fuer-soagrar-aktionaere.de



ISIN(s): - (Aktie) Börsen: -



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1512122400986



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 01, 2017 05:00 ET (10:00 GMT)