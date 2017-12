Gerüchte in Fellbach. Seit vergangenen Freitag kursieren in der Öffentlichkeit Gerüchte über eine mögliche Mängelliste am GEWA-Tower. Ilkin Bananyarli, vorläufiger Insolvenzverwalter der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG, widerspricht diesen Gerüchten nun entschieden. Er habe nach eigenen Angaben darüber in den vergangenen Tagen intensive Gespräche mit Fachexperten geführt. Zudem teilte Bananyarli mit, dass er nach dem Absprung eines Investors bereits Gespräche mit einem zweiten Kauf-Interessenten geführt habe.

"Es gibt keine Mängelliste"

Ilkin Bananyarli von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH sagt: "Es gibt keine Mängelliste, sondern eine sogenannte Hinweisliste, die der Generalunternehmer im Rahmen der geplanten Fertigstellung des Gewa-Towers erstellt hat. Dabei wurden alle Hinweise aufgelistet, um von Seiten des Generalunternehmers mögliche Haftungsrisiken auszuschließen." So heißt es beispielsweise in der Liste, dass Fensterscheiben bei Verwendung von sogenanntem Einscheibensicherheitsglas möglicherweise zerspringen ...

