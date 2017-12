Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Sanofi um gleich zwei Stufen von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 75 Euro gesenkt. Die zuvor positivere Einschätzung habe auf operativen Verbesserungen bei dem Pharmakonzern, dem Potenzial der Medikamenten-Pipeline basiert sowie einer attraktiven Aktienbewertung, schrieb Analyst Vincent Meunier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Pipeline habe der Konzern geliefert und auch bei den Kostensenkungen dürfte der Großteil bereits umgesetzt sein. Nun gebe es Risiken im Diabetesgeschäft. Zudem seien zuletzt Verkaufsstarts von Medikamenten wie Praluent eher träge verlaufen. Die Aktien erschienen fair bewertet, was im Vergleich zu den anderen großen europäischen Pharmawerten aber nur für ein "Underweight"-Votum reiche./mis/ag Datum der Analyse: 01.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0059 2017-12-01/11:34

ISIN: FR0000120578