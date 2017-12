Am Montag fand die außerordentliche Hauptversammlung von Columbus Gold statt. Auf der Tagesordnung stand der geplante Spin-Out der Assets in Nevada in eine neue Gesellschaft: Allegiant Gold. Allen Tagesordnungspunkten diesbezüglich wurde jeweils mit über 95% der Stimmen zugestimmt. Über die Transaktion selbst hatten wir bereits in der Vergangenheit ausführlich berichtet. Je fünf Columbus-Aktien wird ein neuer Allegiant-Anteil ausgegeben. Das offizielle Spin-Out-Datum ist der 11. Dezember 2017. Das Unternehmen weist aber darauf hin, dass es zu Verzögerungen kommen kann, sollten nicht alle Genehmigungen seitens der Börse und Regulierungsbehörden rechtzeitig vorliegen. Columbus ...

