Zürich (ots) - Am 30. November 2017 wurde in Solothurn anlässlich

des Label-Tages vom Schweizer Tourismus-Verbandes STV zum sechsten

Mal die "Swiss Holiday Home Awards" verliehen. Mit dem Award werden

herausragende Leistungen im Bereich des Ferienwohnungs-Angebotes

einer Schweizer Tourismusorganisation gewürdigt. Diesjähriger

Gewinner und somit Ferienwohnungsdestination des Jahres 2017 ist

Engelberg-Titlis Tourismus AG, der zweite Platz geht an Gstaad

Saanenland-Tourismus und der Dritte an Engadin St. Moritz.



Der Swiss Holiday Home Award wird von der führenden Schweizer

Online-Ferienwohnungs-Plattform e-domizil organisiert, steht unter

dem Patronat des Schweizer Tourismus-Verbandes STV und wurde von

Daniel Koller, Geschäftsführer e-domizil, verliehen. Auf der

Datenbasis der online-buchbaren Ferienwohnungen und Ferienhäuser auf

dem eMarktplatz von Schweiz Tourismus wurden 20 Schweizer

Tourismusorganisationen zum Award nominiert.



Im Auswahlverfahren wurden die nominierten Tourismusdestinationen

mittels verschiedener Beurteilungskriterien ausführlich bewertet.

Einerseits wurden Darstellung und Buchungsmöglichkeiten des

Ferienwohnungsangebotes auf der Webseite analysiert, die Betreuung

und Unterstützung der Vermieter bewertet und andererseits die

Bearbeitung von Kundenanfragen, mittels Mystery Checks, überprüft.

Aus den resultierten 10 besten Destinationen ernennte eine Fach-Jury

die Gewinner. Die in den vergangenen Jahren bewährte Jury setzte sich

aus folgenden Personen zusammen: Daniel Koller (Vorsitz),

Geschäftsführer der e-domizil AG; Barbara Gisi, Direktorin Schweizer

Tourismus-Verband STV; Dr. Roland Schegg, Dozent an der

Fachhochschule Westschweiz HES-SO in Sierre, Gery Nievergelt,

Chefredaktor der HTR hotelrevue und Annika Grünig, Projektleiterin im

Unterkunftsmarketing von Schweiz Tourismus.



Der Gewinner: Engelberg-Titlis Tourismus AG



Engelberg-Titlis Tourismus AG überzeugte bei der qualitativ

hochwertigen Betreuung der Ferienwohnungsvermieter und dem

professionellen Umgang mit Kundenanfragen. Zusammen mit der simpeln

und benutzerfreundlich gestalteten Website hat die Engelberg-Titlis

Tourismus AG im Vergleich die höchste Wertung erreicht und darf

deshalb während eines Jahres den Titel "Ferienwohnungs-Destination

des Jahres" tragen.



2. Platz: Gstaad Saanenland Tourismus



Für die ausserordentliche Bearbeitung der Kundenanfragen und der

professionellen Beratung kann sich Gstaad Saanenland Tourismus auf

dem zweiten Platz behaupten. Ebenfalls beim Umgang mit Vermietern

konnte die Destination punkten und sich knapp unter Engelberg-Titlis

Tourismus AG platzieren.



3. Platz: Engadin St. Moritz



Engadin St. Moritz punktet vor allem bei der

Benutzerfreundlichkeit Ihrer Website und der Buchungsmaske. Ebenfalls

schnitt die Destination bei der Jurybewertung sehr gut ab und hat

trotz einem kleinen Abzug bei der Vermieterbetreuung, souverän den

dritten Platz erreicht.



Sonderpreis



Dieses Jahr wurde zum ersten Mal ein zusätzlicher Sonderpreis für

ein herausragendes Projekt zur langfristigen Qualitätssteigerung der

bestehenden Substanz im Bereich Ferienwohnungen und -häuser

verliehen. Der Gewinner des diesjährigen Sonderpreises ist Adelboden

Tourismus mit ihrem Projekt "Sanierung ist die halbe Miete". Das

Projekt bietet Ferienhauseigentümern ein umfassendes

Dienstleistungspaket von der Sanierung bis zur Vermietung. Ziel des

Projektes ist es, bestehende Ferienwohnungssubstanz für den Markt

attraktiver zu gestalten und die Wertschöpfung in der Region zu

steigern.



Weitere Presseinformationen:



Passendes Bildmaterial gibt es unter: http://bit.ly/shha2017 -

bitte die Nennung des Copyrights wie im PDF Dokument angegeben

beachten.



Originaltext: Swiss Holiday Home Award

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100053036

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100053036.rss2



Kontakt:

Daniel Koller

Geschäftsführer e-domizil AG und Vorsitz der Jury,

Tel.: +41 43 210 55 20, info@holidayhomeaward.ch