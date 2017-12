Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Roche auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 260 Franken belassen. Insgesamt stelle sich die Lage bei dem Konzern ausgewogen dar, schrieb Analyst Vincent Meunier in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Pharmawerten. Positiven Daten zu IMPower150 und anderen Krebsstudiendaten stünden teils Risiken durch den Konkurrenzdruck in Form von Nachahmerprodukten gegenüber./ag/mis Datum der Analyse: 01.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0067 2017-12-01/12:06

ISIN: CH0012032048