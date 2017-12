Bad Marienberg - Die UniCredit Bank Austria AG ("Bank Austria") teilt mit, dass sie den bestehenden Vertrag mit Fitch Ratings (aktuelles Langfristrating der Bank Austria: BBB+) per 31. Dezember 2017 beendet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...