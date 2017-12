NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Novartis von 88 auf 92 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Vincent Meunier zählt die Schweizer in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu seinen Favoriten im europäischen Pharmabereich. Er lobt vor allem das hohe Wachstum./ag/mis

Datum der Analyse: 01.12.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

