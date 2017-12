Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Bei den Ludwigshafenern könnte nun ein größerer Schritt bevorstehen, schrieb Analyst Peter Clark in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einige Anleger hätten bislang den Eindruck, dass der Chemiekonzern die Konsolidierungswelle in der Branche verpasst habe./ag/zb Datum der Analyse: 01.12.2017

ISIN: DE000BASF111