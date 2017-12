Orexigen habe ich in diesem Jahr ein paar mal gehandelt. Wie bei den meisten Biopharma-Werte sind ein paar ordentliche Sprünge erfolgt. Tendenz abwärts. Orexigen hat im Jahr 2016 die Vertriebsrechte am Gewichtsverlustmittel Contrave/Mysimba vom ehemaligen Partner Takeda Pharmaceutical Company Limited erworben und baut seit dem den Vertrieb erfolgreich auf. Vertriebspartner sind und anderem: die deutsche Merck KGaA und Valeant. Für die ersten drei Quartal betrug der Umsatz grob 60 Mio USD.Präsentation drittes Quartal:Projecting strong 2018 net sales growth, building from a new, larger base of consumer awareness and overall demand Projecting lower operating expenses for 2018 and Long Range Plan Remain on track for profitability by 2019, with patent coverage through 2030Drove 26% increase in Contrave (naltrexone HCl / bupropion HCl extended release) total prescription volume in the United States in the third quarter of 2017 ...

