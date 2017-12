Das Jahr 2017 ist noch nicht ganz vorbei! Dennoch blicken wir schon auf die Top-Performer unter den Rohstoffaktien in diesem Jahr. Und da gab es gleich sechs Aktien, die die Investoren mit einem Plus von mehr als 1.000 Prozent beglückt haben!

3.730 Prozent binnen fünf Monaten!

In Nordamerika sind tausende Aktien von Rohstoffexplorationsunternehmen gelistet. Und auch wenn wir uns nicht in einem sogenannten Bullenmarkt befinden, einige haben ihre Anleger auch 2017 mehr als begeistert. Der Top-Performer unter den Titel ist mit Stand 30. November das Papier von Garibaldi Resources. Der Gold- und Basismetallexplorer bringt es auf eine Performance auf 3.730 Prozent im laufenden Jahr. Dabei hätte man das noch im Frühsommer kaum glauben können. Denn der Großteil der Performance gelang im zweiten Halbjahr. Aktuell brignt es Garibaldi, dass Projekte in Mexiko und Kanada ...

Den vollständigen Artikel lesen ...