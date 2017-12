Köln (ots) - Eltern und Großeltern können für ihre minderjährigen Kinder und Enkelkinder noch bis zum 31.12.2017 ein kostenloses Kinder-Depot mit 100% Rabatt auf das sonst übliche Agio von 5% bei Aktienfonds sichern. Hier können über den Fondsdiscounter InveXtra AG bis zu 7.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag geordert werden. Bei einer Anlage von 10.000 Euro hat man so schon 500 Euro gleich am ersten Tag gespart. Kinder-Depot.de bietet damit das kostengünstigste und umfangreichste Kinder-Depot für Fondssparpläne in Deutschland. Und das Gute dabei, fast alle Fonds lassen sich bereits ab 10 Euro monatlich besparen - ideal für kleine Sparpläne zur Finanzierung der späteren Ausbildung, dem Führerschein oder der ersten eigenen Wohnung.



"Bei kleineren Anlagebeträgen für Kinder ist es wichtig, dass kein Depotführungsentgelt erhoben wird, das die Rendite schmälert. Denn wenn man 10 Euro im Monat für die spätere Ausbildung anspart, würde eine Depotgebühr von 39 Euro im Jahr bereits über ein Drittel des jährlichen Anlagebetrages auffressen, das Sparen würde so keinen Sinn machen. Deswegen bieten wir ein Kinder-Depot an, wo auf das Depotführungsentgelt und den üblichen Ausgabeaufschlag verzichtet wird.", so Raimund Tittes, Vorstand des Fondsdiscounters InveXtra AG. Das Depot bleibt gebührenfrei bis zur Volljährigkeit.



Ein solches Kinderdepot macht durchaus Sinn. Denn mit einem Sparplan von 100 Euro im Monat können Eltern oder Großeltern für ihre Kinder bzw. Enkelkinder über 18 Jahre insgesamt 46.888 Euro ansparen, bei einer angenommenen Rendite von 8% p.a., da keine unnötigen Gebühren die Rendite schmälern.



Sofern die Eltern oder Großeltern schon immer an eine solche Anlage für die eigenen Zöglinge gedacht haben, so sollten sie überlegen, sich ein solches kostenloses Kinder-Depot noch bis zum 31.12.2017 zu sichern.



Mehr Informationen gibt es unter ...



http://www.kinder-depot.de



OTS: InveXtra.com AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32004 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32004.rss2



Pressekontakt: Herr Ernst Schaljo INVEXTRA.COM AG, Tel: + 49 (0)221 570 96-11, Email: schaljo@invextra.de