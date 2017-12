Liebe Leser,

die Aktie der Commerzbank hat am Freitag erneut ein gutes Ergebnis präsentiert, am Ende des Tages ging es mit einem Gewinn von 0,66 % aus dem Handel. Chartanalysten sind der Meinung, dass die wiederholte Verteidigung einer wichtigen Untergrenze ein deutliches Signal für einen starken Aufwärtstrend darstelle. Kursgewinne von 15 bis 20 % und mehr seien nun möglich. Im Einzelnen: Der Kurs legte um einige Cent zu. Übergeordnet befindet sich der Wert ohnehin in einem starken Aufwärtstrend, ... (Frank Holbaum)

