Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BKS Bank Stamm -0,56% auf 17,7, davor 5 Tage ohne Veränderung , Wolford +1,76% auf 12,72, davor 4 Tage im Minus (-11,35% Verlust von 14,1 auf 12,5), ATX Prime -0,57% auf 1678,95, davor 3 Tage im Plus (1,24% Zuwachs von 1667,89 auf 1688,61), Andritz -1,39% auf 46,4, davor 3 Tage im Plus (3,35% Zuwachs von 45,53 auf 47,05), Erste Group -1,69% auf 36,03, davor 3 Tage im Plus (1,05% Zuwachs von 36,27 auf 36,65), ATX -0,5% auf 3328,1, davor 3 Tage im Plus (1,38% Zuwachs von 3299,4 auf 3344,94). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Mayr-Melnhof 117,6 (MA100: 118,42, xD, davor 81 Tage über dem MA100). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Dialog Semiconductor (schlechtester mit -17,9%),...

