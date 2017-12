DAX-Bullen geben sich kämpferisch, Lufthansa fliegt allen davon

Zum Ende der Woche hatte sich die Lage im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) zunächst stark verdüstert. Allerdings konnte sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer im weiteren Handelsverlauf erholt zeigen. Die DAX-Bullen wollen die runde Marke von 13.000 Punkten nicht verloren geben.

Das war heute los. In der Spitze stürzte der DAX heute um mehr als 1,6 Prozent auf 12.810 Punkte ab. Die gute Nachricht ist jedoch, dass Anleger wie in den Vortagen gewissermaßen zwei sehr unterschiedliche Tageshälften beobachten konnten. Zuletzt hatte der DAX früh deutlich zulegen können, um diese Gewinne bis zum Ende des Tages wieder abzugeben. Nun folgte am Nachmittag die große Aufholjagd, nachdem zunächst deutliche Kursverluste zu Buche gestanden hatten. Trotzdem überwiegt heute und in der gesamten Handelswoche die Enttäuschung. Schließlich setzte die Wall Street ihre Rekordjagd in den vergangenen Tagen fort, während DAX-Anleger immer noch auf Richtungssuche sind und auf eine Jahresendrallye hoffen.

