Zum Auftakt der Weihnachtssaison bringen Lidl und Heidi Klum am Montag, 4. Dezember 2017, ihre zweite gemeinsame Kollektion "esmara by Heidi Klum: LETSCELEBRATE" in die Filialen. Aufgrund der großen Nachfrage im Vorfeld hat sich Lidl dazu entschieden, den Verkauf im Online-Shop bereits gestern zu starten. Schon jetzt zeichnet sich ab, welche Artikel besonders beliebt sind: Vor allem Artikel wie der Paillettenmidirock und -blazer stoßen auf großes Interesse bei den Kunden.



Die Festtagsmode für alle trendbewussten Frauen zu erschwinglichen Preisen besticht durch elegante Basics und trendige Fashion-Pieces - perfekt für festliche Anlässe wie Weihnachten oder Silvester. Neben Kleidung (in den Größen 34 bis 44) und Schuhen (in den Größen 37 bis 41) umfasst die rund 60-teilige Kollektion auch Taschen und Accessoires, die sich einfach miteinander kombinieren lassen. LETSCELEBRATE überzeugt durch gute Qualität in einer Preisrange von 7 bis circa 30 Euro.



"Wir wollen unseren Kunden mit der 'Lidl Fashion Week' abwechslungsreiche Mode zu verschiedenen Anlässen bieten - sowohl in den Filialen als auch im Onlineshop. Auch unsere zweite gemeinsame Kollektion mit Heidi Klum LETSCELEBRATE beweist, wie vielfältig unser Angebot ist: Pünktlich zu den Festtagen präsentieren wir edle Mode mit Wow-Effekt zu den gewohnten Lidl-Preisen", sagt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf von Lidl Deutschland.



Im Rahmen der "Lidl Fashion Week" bis zum 9. Dezember dürfen sich Kunden in allen deutschen Filialen auf Highlights wie festliche Paillettenkleider, coole Leggings im Lederlook, edle Samtblazer und kuschelige Plüschmäntel freuen. Ergänzt werden diese "Must Have"-Teile durch elegante Basics wie Tops aus fließendem Satin, Röcken mit Paillettenmuster oder klassische, schwarze Pumps. Auf internationaler Ebene bietet Lidl die Kollektion in 27 europäischen Ländern und den USA in insgesamt über 10.000 Lidl-Filialen und weiteren Onlineshops an.



