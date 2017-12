Liebe Leser,

Aixtron ist am Freitag erneut deutlich eingebrochen. Dennoch könnte es für den Wert in den kommenden Tagen nach Meinung von Chartanalysten entgegen des kurzfristigen Eindrucks massiv nach oben gehen. Wenn der Wert auch nur bis zum jüngst erreichten Zwischenhoch zulegen kann, dann würde dies einem Kurspotenzial von mehr als 20 % entsprechen. Im Einzelnen: Am Freitag ging es um mehr als 3 % gen Süden. Im Zuge dessen hat die Aktie die 12-Euro-Marke nach unten durchbrochen. Es ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...