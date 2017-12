Lieber Leser,

der heutige Tag war einer der wildesten Tage, die ich in meiner über 20jährigen Börsenerfahrung jemals erlebt habe. Aber nicht an den Aktienmärkten, sondern an den Kryptowährungsmärkten. Aber auch dort bin ich schon seit knapp 6 Jahren aktiv!

Kryptowährungen auf Achterbahnfahrt, von wegen "Flash Crash"!

Denn nahezu alle Kryptowährungen befanden sich heute auf wilder Achterbahnfahrt. So stieg die "Mutter aller Kryptowährungen", Bitcoin, gestern noch bis auf fast ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...