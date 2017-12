FRANKFURT (Dow Jones)--Die Munich Re will im anhaltenden Zinstief ihren Aktienanteil am Kapitalanlageportfolio weiter erhöhen. Den größten Rückversicherer der Welt, der einer der größten institutionellen Anleger in Europa ist, stören dabei die bereits rasanten Kurszuwächse an den Börsen nicht. "Die hohen Bewertungen passen zu dem nachhaltig niedrigen Zinsniveau und der sehr geringen Volatilität an den Märkten", sagte Finanzvorstand Jörg Schneider der Börsen-Zeitung.

"Wir setzen deshalb stärker auf die Aktie. Ich könnte mir weitere leichte Steigerungen bei der Aktienquote vorstellen, aber keinen Quantensprung", kündigte er an. Bis Ende September erhöhte der DAX-Konzern seine Aktienquote auf 6,5 Prozent. Zu Jahresbeginn waren es 5 Prozent. Das entspreche über 3 Milliarden Euro mehr in Dividendentitel, sagte Schneider.

Der CFO will aber nicht zu früheren Zeiten zurückkehren, als die Munich Re wegen ihrer hohen Beteiligung an der Allianz und an einigen Banken eine Aktienquote von über 30 Prozent aufgewiesen hatte. Schneider begründet dies unter anderem mit den "Klumpenrisiken", die es heute zu vermeiden gelte.

December 01, 2017

