Biosilu Healthcare AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Privatplatzierung

DGAP-Ad-hoc: Biosilu Healthcare AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Biosilu Healthcare AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Privatplatzierung 01.12.2017 / 19:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Frankfurt am Main, 1. Dezember 2017- Der Vorstand der Biosilu Healthcare AG, Frankfurt am Main (ISIN DE000A0SMU87, WKN A0SMU8) hat am 30. November 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tage beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals 2017 das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von derzeit EUR 2.255.000,00 um EUR 225.500,00 auf EUR 2.480.500,00 durch Ausgabe von 225.500 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (dies entspricht bis zu 10 Prozent des bisherigen Grundkapitals) gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Platzierungspreis beträgt EUR 2,52 je Neuer Aktie. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2017 gewinnberechtigt. Die Kapitalerhöhung ist vollständig platziert.

Biosilu Healthcare AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
ISIN: DE000A0SMU87
WKN: A0SMU8

