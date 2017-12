(Im 3. Satz wurde der Wochentag berichtigt: Freitag)

WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - Der deutsche Autokonzern BMW hat im November nach etlichen schwachen Monaten erstmals wieder ein deutliches Absatzplus auf dem US-Markt erzielt. Im November wurden die Münchener mit 32 087 Fahrzeugen ihrer Marken BMW und Mini 4,5 Prozent mehr Neuwagen los als im Vorjahreszeitraum. Das teilte das Unternehmen am Freitag am US-Sitz in Woodcliff Lake (US-Bundesstaat New Jersey) mit. Bei der Hausmarke BMW gab es einen Anstieg um 7,1 Prozent, die Tochter Mini verzeichnete hingegen einen weiteren kräftigen Rückgang um 10,4 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf sanken die Verkäufe insgesamt um 4,2 Prozent./hbr/she

