Saint-Gobains Geschäftssparte Hochleistungswerkstoffe (High-Performance Refractories) hat die Spin-Works International Corporation übernommen, einen innovativen Hersteller von 3D-gedruckten und extrudierten Siliziumkarbid-Keramikkomponenten, die die Energieeffizienz verbessern, Abwärme rückgewinnen und Emissionen für Kunden in einer Vielzahl von industriellen Hochtemperaturanwendungen reduzieren.

Spin-Works hat seinen Sitz in Northeast, Pennsylvania (in der Nähe von Erie) und beschäftigt etwa 20 Mitarbeiter.

"Wir freuen uns sehr, dass Spin-Works zu Saint-Gobain kommt", so Laurent Tellier, Vice President von Saint-Gobain High-Performance Refractories. "Diese Akquisition erweitert unsere Fähigkeiten auf den Märkten für keramische Industriebrenner und Wärmerückgewinnung und trägt dazu bei, die Prozesse unserer Kunden nachhaltiger zu machen insbesondere in den Stahl- und Automobilindustrie."

Saint-Gobain High-Performance Refractories ist ein weltweit führender Anbieter von Keramik- und Feuerfestlösungen mit 14 Produktionsstätten auf der ganzen Welt, darunter ein Betrieb mit 230 Mitarbeitern in Worcester, Massachusetts. Das Unternehmen gehört zu Saint-Gobain, dem weltgrößten Baustoffunternehmen mit mehr als 170.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 67 Ländern sowie einem weltweiten Umsatz von 43,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016. In den Vereinigten Staaten und Kanada hat Saint-Gobain rund 150 Standorte und mehr als 14.500 Mitarbeiter. Im Jahr 2016 verzeichnete es einen Umsatz von rund 5,8 Milliarden US-Dollar.

