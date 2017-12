Liebe Leser,

die Bitcoin Group-Aktie hat es in den vergangenen Wochen nicht geschafft, das Allzeithoch bei 90,30 Euro je Aktie zu überwinden. Genau genommen konsolidiert sie nun bereits seit etwa Mitte des Monats. Am Freitagvormittag stand die Aktie im Vergleich zum Eröffnungskurs vom Montag nahezu unverändert. Dabei hat der Bitcoin-Kurs, in US-Dollar betrachtet, in dieser Woche wieder einmal eine stark volatile Phase hinter sich gebracht. Der Kurs überschritt die 10.000 US-Dollar Marke ... (David Iusow-Klassen)

