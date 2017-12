FRANKFURT (dpa-AFX) - ING-Diba-Chef Nick Jue regt ein gemeinsames Angebot der deutschen Banken für das Abheben am Geldautomaten an. "Kunden wollen Bargeld so einfach und so billig wie möglich. Banken kostet das aber doch nur Geld", sagte Jue der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. "Darum fände ich es sinnvoll, wenn wir die Bargeldversorgung als Branche gemeinsam so effizient wie möglich gestalten würden." In Deutschland dagegen gibt es verschiedene konkurrierende Angebote, bei denen Kunden, die nicht bei der jeweiligen Bank beziehungsweise Bankengruppe ihr Konto haben, fürs Geldabheben teils erhebliche Gebühren zahlen müssen./ben/DP/zb

