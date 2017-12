Kapitalismus / Marktwirtschaft - seit Ende des sogenannten "kalten Krieges" (1990 - Deutschland wird wiedervereinigt, 1991 - die Sowjetunion löst sich auf und geht in die GUS, die "Gemeinschaft unabhängiger Staaten", über) hat sich dieses Wirtschaftssystem größtenteils durchgesetzt. So gibt es etwa laut Forbes in der ehemaligen roten Supermacht China mehr Milliardäre als in den USA. Warum kann eigentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...