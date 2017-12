Liebe Leser,

die Daimler-Aktie bleibt gegen Ende der Woche belastet. Im Vergleich zum Schlusskurs in der vergangenen Woche steht ein Minus von 1,7 % am Freitagnachmittag zu Buche. Damit konsolidiert die Aktie weiterhin um den 200-Wochen-Durchschnitt herum. Negative Aussichten hinsichtlich des Wirtschaftswachstums in China, weiter rückläufige PKW-Absätze in den USA sowie ein fester Euro wirken sich derzeit negativ aus.

Turnaround lässt auf sich warten

Charttechnisch betrachtet ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...