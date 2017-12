Lieber Leser,

die Aktie von Evotec fiel zuletzt von über 22,50 Euro in Richtung 12,00 Euro zurück. In den letzten Tagen wurde es nun still um die Aktie. Dies dürfte die Bodenbildung einleiten!

Bodenbildung zwischen 10,00 und 12,50 Euro

Grund für den steilen Kursrutsch waren laut Einschätzung diverser Marktbeobachter Shortseller. Diese spekulierten demnach auf Probleme in den Laboren im französischen Toulouse. Evotec hatte letztes Jahr eine Forschungsallianz mit Sanofi abgeschlossen, ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...