Unterföhring (ots) - Direkt im Anschluss an das Montagabendspiel der 2. Bundesliga begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr um 22.30 Uhr die Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Kia Fußballdebatte". Dabei stehen unter anderem die Krise in Dortmund und Köln sowie das anstehende Prestige-Duell zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain im Vordergrund.



Zu Gast ist der Vize-Europameister Heiko Westermann. Der 34-Jährige Verteidiger spielte neben Arminia Bielefeld, dem FC Schalke und dem HSV unter anderem auch unter Trainer Peter Bosz für Ajax Amsterdam.



Darüber hinaus ist Thomas Eichin, ehemaliger Geschäftsführer von Werder Bremen und 1860 München, im Studio. Mittlerweile ist der 51-Jährige Geschäftsführer von SAM Sports und seit kurzem zudem im Verwaltungsrat der Kölner Haie tätig. Die weiteren Gäste sind der ehemalige norwegische Nationalspieler Jan Aage Fjörtoft sowie Sky Experte Erik Meijer.



"Sky90 - die Kia Fußballdebatte" beginnt am Montag um 22.30 Uhr direkt im Anschluss an das Zweitligaspiel zwischen dem FC Ingolstadt und Eintracht Braunschweig auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.



