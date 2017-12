POTSDAM (dpa-AFX) - Die Polizei rät angesichts der Erpressung des Paketdienstes DHL zu Vorsicht bei unbekannten Paketen, die vorrangig an kleinere Unternehmen oder auch Privatleute geschickt werden könnten. Hinweise seien zum Beispiel unbekannte Absender, Rechtschreibfehler oder auch aus dem Paket ragende Drähte, erklärte die Polizei am Sonntag in Potsdam. Im Zweifel solle die Polizei informiert werden./rgo/DP/das

ISIN DE0005552004

AXC0026 2017-12-03/15:36