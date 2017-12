Berlin (ots) - Bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist man verwundert über die geringe Zahl an Anträgen auf Arbeitslosengeld von Mitarbeitern der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin. "Die Arbeitsagenturen sehen mit Sorge, dass nach der Insolvenz der Fluggesellschaft sich erst relativ wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitslos gemeldet haben", sagte ein Sprecher der BA-Regionaldirektion Berlin Brandenburg dem "Tagesspiegel" (Sonntagsausgabe).



