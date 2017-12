Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

COMMERZBANK - Die Londoner Niederlassung der Commerzbank hat Kunden offenbar nicht sorgfältig genug überprüft. Sie hat in diesem höchst sensiblen Feld in London nach Informationen des Handelsblatts nicht sorgfältig genug gearbeitet. Und das fiel bei einer Überprüfung der britischen Finanzaufsicht FCA (Financial Conduct Authority) auf, wie mehrere mit dem Fall vertraute Personen sagten. Die Behörde habe dem Geldhaus daraufhin einen Rüffel verpasst: Die Maßnahmen zur Verhinderung von Finanzkriminalität ("financial crime controls") in der Londoner Dependance seien mangelhaft, kritisierte die FCA laut Finanzkreisen. Das Institut müsse das Problem umgehend angehen und abstellen. (Handelsblatt S. 28)

ZF - Der Konflikt um die Strategie für den drittgrößten Autozulieferer der Welt, die ZF Friedrichshafen AG, eskaliert. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung soll schon in dieser Woche der Aufsichtsrat des Unternehmens zusammentreten und darüber beraten, den Vorstandsvorsitzenden Stefan Sommer abzulösen. Die nächste reguläre Aufsichtsratssitzung war erst für den 12.Dezember vorgesehen. Dass es für Sommer eng werden könnte, hat sich angedeutet, weil der seit fast zehn Jahren amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Giorgio Behr für seinen Rückzug nicht das Ende seiner Amtszeit im Frühjahr abwartete, sondern schon vorige Woche seinen Rücktritt angekündigt hatte. Er wolle Veränderungen nicht im Weg stehen, hatte er dazu mitgeteilt - womit offenbar gemeint ist, dass er nicht aktiv daran mitwirken will, den von ihm lange unterstützten Vorstandschef Sommer zu stürzen. (FAZ S. 20)

THOMAS COOK - Der Reisekonzern Thomas Cook kommt beim Schuldenabbau gut voran. Doch das Geld, mit dem der Schuldenberg abgetragen wird, fehlt nun an anderer Stelle - etwa bei notwendigen Investitionen. Deshalb sucht Thomas Cook nun verstärkt nach Partnern, um Investitionen zu stemmen. (Handelsblatt S. 18)

SCHÖFFEL - Ohne Asien geht es nicht. Doch die langen Lieferzeiten der Fabriken werden zum existenzbedrohenden Risiko. Outdoor-Anbieter Schöffel baut daher ein eigenes Büro in Vietnam auf und sucht den Schulterschluss mit den Herstellern. (Handelsblatt S. 20)

GOLDMAN SACHS - Der Chef der US-Bank Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, bereitet die Nachfolge vor. In Zukunft könnte die Bank von einer Doppelspitze geführt werden. Die beiden langjährigen Goldman-Banker und Co-Chefs David Solomon und Harvey Schwartz gelten als Anwärter. (Handelsblatt S. 46)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2017 00:18 ET (05:18 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.