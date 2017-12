The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1732146185 NATL AUSTR. BK 17/24 MTN BD03 BON AUD N

CA XFRA XS1732232340 DT.TELEK.INTL F.17/24 MTN BD03 BON EUR N

CA 8EE XFRA AU000000AZI3 ALTA ZINC LTD EQ00 EQU EUR N

CA BUU XFRA AU000000DEV5 DEVEX RES LTD EQ00 EQU EUR N

CA U4O XFRA AU000000HDY2 HARDEY RES LTD EQ00 EQU EUR N

CA B6DA XFRA CA38503H2037 GRANADA GOLD MINE O.N. EQ00 EQU EUR N

CA 3RME XFRA GG00BDG13K82 RIVER+MERC.UK MIC.RED PR EQ00 EQU EUR N

CA AIHA XFRA KYG4100V1059 GREENTECH TECH. INTL EQ00 EQU EUR N

CA UEQ7 XFRA IE00BD34DJ91 UBS(I.)ETF-SP500 UE HTEAD EQ01 EQU EUR Y

CA YP1A XFRA US45257L1089 IMMUTEP LTD ADRS II/100 EQ01 EQU EUR N

CA LYIC XFRA US5510733075 LYNAS CORP. SP. ADR 1 EQ01 EQU EUR N

CA WS1 XFRA US9713751009 WILLSCOT CORP. ACQU.UNITS EQ01 EQU EUR N