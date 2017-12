Die "MuM-Cashmaschine läuft weiter hochtourig", heißt es in der Pressemeldung von Mensch und Maschine zu den Neunmonatszahlen. Das bestätigen die vorgelegten Zahlen zumindest teilweise. Der Softwarekonzern mit familiärem Touch hat trotz Gegenwind durch den starken Euro das hohe Wachstumstempo gehalten. Im Autodesk-Geschäft legte das Unternehmen aus Wesseling prozentual zweistellig zu. Im Software-Segment ging es um sehr solide 9% aufwärts. Insgesamt erlöste die Gesellschaft aber 115,47 Mio. Euro (-9,5%) in den ersten neun Monaten, was mit Schlussverkaufseffekten aus dem Vorjahr zusammenhängt. Beim Nettoergebnis konnte Mensch und Maschine aber weiter zulegen, was eine Folge der eigenen Kostendisziplin sei. Hier beträgt das ...

