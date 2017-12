Die einzige Gesellschaft dieser Art, die Firmen kauft und nach einigen Jahren wieder mit Gewinn veräußert, führte in diesem Jahr vor, was ein Portfolio-Wechsel bedeutet: Die Finanzchefin Susanne Zeidler vertritt eine Finanzierungspraxisbesonderer Art für Deutschland: DBAG sammelt Geld in Fonds für Beteiligungspakete, behält einen begrenzten Anteil für sich und ein Entgelt für das Management dieser Portfolios. Das verwaltete Asset beträgt rund 1,8 Mrd. € und steht gegen einen Börsenwert von 660 Mio. € und gegen einen eigenen Netto-Vermögenswert von 460 Mio. € bei einem ausgewiesenen Eigenkapital von 440 Mio. €. Was ist ein solches Konstrukt nachhaltig wert? Wir geben DBAG eine Zielgröße von 750 bis 790 Mio. € vor, wenn die noch ausstehenden Investments (in den Fonds) komplett investiert sind. Dann kommt es besonders auf die Management-Gebühr an, die den Gewinn je Aktie bestimmt.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 48 vom 2.12.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info