Die Deutsche Bank hat ABB von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 23,50 auf 29 Franken angehoben. Das Produktportfolio der Schweizer erscheine so attraktiv wie nie, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie zur Investitionsgüterbranche. Im kommenden Jahr dürfte der Konzern einigen verlorenen Boden wieder gutmachen./ag/bek Datum der Analyse: 04.12.2017

