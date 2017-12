Nach den starken Zuwächsen in den letzten Monaten in den USA musste der VW-Konzern zuletzt einen kleinen Dämpfer hinnehmen. VW verkaufte im November nach Angaben vom Freitag 29.207 Autos. Ein Minus von 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zwar kommen die neuen Stadtgeländewagen Atlas und Tiguan gut bei der Kundschaft an, doch im Gegensatz dazu gab es bei der Golf-Serie sowie den US-Modellen Jetta und Passat stärkere Rückgänge.

