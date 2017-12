Debüt am Kapitalmarkt - die Woche startet mit einem neuen Anleihen-Angebot. Die österreichische Euges mbH bietet ab dem 04.12.2017 zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 40 Millionen Euro an. Das Angebot ist dabei in zwei Anleihen, das WohnWertPapier und das BauWertPapier gesplittet, die den jeweiligen Geschäftsbereichen des Unternehmens zugeordnet sind.

WohnWertPapier I - 4,25% p.a.

ANLIEHE CHECK: Die Emissionserlöse des WohnWertPapier (ISIN: AT0000A1Z3Q4) mit einem Volumen von bis zu 25 Millionen Euro beabsichtigt das Unternehmen in den Erwerb bestehender, rentierlich vermieteter Immobilien zu investieren, die von der Euges mbH im Bestand gehalten werden. Die Laufzeit dieses ...

