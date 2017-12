Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 04.12.2017 Kursziel: 24,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 02.05.2017, Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf BUY herauf aber senkt das Kursziel von EUR 24,60 auf EUR 24,00. Zusammenfassung: 2G Energy hat 9M-Zahlen veröffentlicht, die leicht über unseren Schätzungen lagen. Das Unternehmen steigerte den Umsatz J/J deutlich um 19% auf EUR111 Mio. und erzielte ein leicht positives EBIT von EUR0,5 Mio. 2G hat ihre Umsatzguidance von EUR174-180 Mio. bestätigt und die EBIT-Margenguidance auf 3,0%-3,5% verengt (bisher: 3,0%-5,0%). Da das vierte Quartal traditionell das umsatz- und margenstärkste Quartal ist, gehen wir davon aus, dass das Unternehmen ihre Ziele erreicht. Der gestiegene und hohe Auftragsbestand von EUR133 Mio. stützt unsere Wachstumsprognose für 2018E. Wir senken unsere EBIT-Schätzung für das laufende Jahr und die Folgejahre, da die Margenerholung langsamer erfolgt als bisher von uns prognostiziert. Wir gehen nunmehr davon aus, dass 2G den oberen Rand der neuen EBIT-Margenguidance erreicht. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR24,00 (bisher: EUR24,60). Wir stufen die Aktie von Hinzufügen auf Kaufen hoch. First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the stock to BUY but decreased the price target from EUR 24.60 to EUR 24.00. Abstract: 2G Energy reported 9M figures that slightly exceeded our estimates. The company posted a significant increase in revenue of 19% y/y to EUR111m and reached marginally positive EBIT of EUR0.5m. 2G confirmed its revenue guidance of EUR174-180m and narrowed down its EBIT margin guidance to 3.0%-3.5% (previously: 3.0%-5.0%). Given that Q4 is traditionally the quarter with the highest revenue and margins, we assume the company will reach its targets. The increased and strong order book of EUR133m supports our growth forecast for 2018E. We reduce our EBIT estimate for the current year and the following years as margins are recovering at a slower pace than anticipated. We now expect 2G to reach the upper end of the new EBIT margin guidance. An updated DCF model results in a new price target of EUR24.00 (previously: EUR24.60). We upgrade the stock from Add to Buy. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15949.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

