Der Navigationsgerätehersteller Garmin Ltd. (ISIN: CH0114405324, NYSE: GRMN) wird am 29. Dezember 2017 (Record date: 15. Dezember 2017) eine Dividende in Höhe von 0,51 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie der Konzern nun mitteilte. Die Aktionäre von Garmin beschlossen auf der Hauptversammlung in Schaffhausen im Juni 2017 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 2,04 US-Dollar, zahlbar in vier Tranchen zu ...

