04.12.2017

Koblenz (Deutschland) / Nevele (Belgien), 4. Dezember 2017 - Die CompuGroup Medical SE (CGM) hat die Advanced Technology Explained NV (ATX) erworben und dabei 100% des belgischen Anbieters von Softwarelösungen für Zahnärzte, Kieferorthopäden und Parodontologen übernommen. Nach der jüngsten Akquisition von Barista im August 2017 ist dies der nächste Schritt zur Stärkung der Präsenz der CompuGroup Medical SE in Belgien. Damit bekräftigt das Unternehmen auch seine Absicht, weiter in den belgischen Markt zu investieren um seine Kunden noch besser bedienen zu können. CGM gehört zu den wichtigsten Akteuren in der Entwicklung von globalen eHealth-Lösungen und ist Marktführer in Deutschland und anderen europäischen Schlüsselmärkten.

Advanced Technology Explained N.V. (ATX), mit Sitz im belgischen Wetteren, entwickelt in Belgien unter dem Namen DentAdmin eine Softwarelösung für Zahnärzte, Kieferorthopäden und Parodontologen. Der belgische Markführer ist darüber hinaus auch in Luxemburg mit DentAdmin vertreten. Der bisherige Inhaber und sein Team bleiben im Unternehmen, um die Entwicklung und den weiteren Ausbau des Produktes fortzusetzen. Die ATX Übernahme bedeutet in dieser Region für CGM gleichzeitig den Eintritt in den Zahnarztmarkt. "Mit dieser Akquisition stärken wir unsere Marktposition in Belgien und eröffnen dadurch neue strategische Optionen zur Vernetzung aller Beteiligten im Gesundheitswesen", sagt Frank Gotthardt, Vorstandsvorsitzender der CompuGroup Medical SE.

