Hamburg, 04. Dezember 2017 - Die KROMI Logistik AG (ISIN: DE000A0KFUJ5), Anbieter ganzheitlicher Werkzeuglogistiklösungen für produzierende Unternehmen, informiert, dass nach der einvernehmlichen Amtsniederlegung des Vorstandsvorsitzenden Jörg Schubert zum 31. Dezember 2017 der Aufsichtsrat und Herr Schubert Gespräche über die Beendigung seines noch bis Ende 2019 laufenden Anstellungsvertrages geführt haben. Sie sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass der Vertrag ratierlich bis zum Laufzeitende weitergezahlt wird. Dies führt dazu, dass die Gesellschaft nach HGB und IFRS zum Ende des 2. Quartals des laufenden Geschäftsjahres eine entsprechende Rückstellung bilden muss. In gleicher Höhe erspart sie sich aber korrespondierend Aufwendungen in den beiden Folgejahren, so dass die Rückstellungsbildung über den gesamten Betrachtungszeitraum bis Ende 2019 in Summe ohne wesentliche negative Auswirkungen auf das operative Ergebnis der Gesellschaft ist. Auch liquiditätsmäßig ergeben sich keine besonderen Auswirkungen.

Unternehmensprofil: Die KROMI Logistik AG bietet produzierenden Unternehmen im In- und Ausland ein vollständiges Outsourcing der Versorgung mit Präzisionswerkzeugen ("Tool-Management"). Dabei liegt der Schwerpunkt auf technisch anspruchsvollen Zerspanungswerkzeugen (Verschleiß- und Trägerwerkzeuge, z. B. Bohrer) für die Metall- und Kunststoffbearbeitung. KROMI Logistik kombiniert den klassischen Werkzeughandel mit einer dezentralen Werkzeugversorgung durch Ausgabeautomaten im Fertigungsbereich des Kunden und einem IT-basierten Werkzeugmanagement und -controllingsystem. Ziel der Geschäftstätigkeit von KROMI Logistik ist es, nachhaltig die Betriebsmittelversorgung ihrer Kunden insbesondere mit Werkzeugen zu optimieren und die Verfügbarkeit des richtigen Betriebsmittels zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sichern. Die Gesellschaft ist zurzeit an vier Standorten in Deutschland und vier im Ausland (Slowakei, Tschechien, Spanien und Brasilien) präsent sowie in sechs weiteren europäischen Ländern aktiv. KROMI Logistik konzentriert sich bisher mit Vorrang auf Kunden in den Branchen allgemeiner Maschinenbau, Automobilzulieferer, Luft- und Raumfahrt sowie Schiffsmotorenbaubau.

