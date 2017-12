Mit der österreichischen Euges mbH debütiert ein weiteres Immobilienunternehmen am Bondmarkt. Ausgegeben wird eine umfangreich besicherte Unternehmensanleihe, aufgeteilt in zwei Tranchen mit fünf- und siebenjähriger Laufzeit und jährlichen Kupons von 5,5 und 4,25%. Heute außerdem in News: Bondholder der kriselnden Smart Solutions Holding nicken Restrukturierungskonzept ab und DIC Asset kauft Büroimmobilie ...

