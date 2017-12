FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Linde in einem Ausblick auf das kommende Jahr von 210 auf 227 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Prognosen für die europäische Chemiebranche seien "super", schrieb Analyst Tim Jones in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Man befinde sich erst im zweiten Jahr eines langfristigen Aufwärtszyklus, der vor allem durch Disziplin auf der Angebotsseite geprägt sei./bek/das

Datum der Analyse: 01.12.2017

ISIN DE0006483001

AXC0085 2017-12-04/10:36