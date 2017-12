Unterschleissheim - Die Baader Bank wird die konto- und depotführende Bank für die Online-Vermögensverwaltung Fundamental Capital GmbH, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Fintech-Unternehmen aus Willich hat sich auf digitale und aktive Anlagestrategien (Anlagevolumen ab 50.0000 Euro) spezialisiert, die mithilfe von Algorithmen und Einzeltiteln umgesetzt werden. Die Bank baut damit ihre Position als führender Dienstleister für digitale Vermögensverwalter weiter aus. Sie bietet Fundamental Capital die lückenlose und vollautomatisierte Abbildung aller Vermögensverwaltungsprozesse von der Orderabwicklung über zahlreiche Marktzugänge bis hin zur Konto- und Depotführung für die Kunden. Nach Scalable Capital, Investify, Werthstein und Solidvest by DJE ist Fundamental Capital der nächste Onlinevermögensverwalter, den die Baader Bank in den vergangenen Monaten als Kunde gewinnen konnte.

