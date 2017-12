Die britische Investmentbank Barclays hat Aixtron mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 14 Euro wieder aufgenommen. Mit den Produktionsanlagen des Typs MoCVD zur Wafer-Produktion sei Aixtron in der Wertschöpfungskette der Halbleiterfertigung gut positioniert, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Strategie des Unternehmens spreche für seine Profitabilität./bek/das Datum der Analyse: 04.12.2017

