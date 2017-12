Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Kion auf "Buy" belassen. Das Wachstum im Sektor der Industriegüterproduzenten sei 2017 so stark gewesen wie seit fünf Jahren nicht mehr, schrieb Analyst Martin Wilkie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Während es in Europa auch stark bleiben dürfte, rechne er für China mit einem moderateren Wachstum./bek/das Datum der Analyse: 04.12.2017

AFA0020 2017-12-04/11:32

ISIN: DE000KGX8881