niiio finance group AG seit Freitag offiziell Görlitzerin - Mit überwältigender Mehrheit sämtliche Beschlüsse von der Hauptversammlung verabschiedet

04.12.2017

Görlitz, 04.12.2017. Das FinTech Softwarehaus niiio hat künftig seinen Hauptsitz in Görlitz. Das hat die Hauptversammlung am 1. Dezember entschieden. Ebenfalls hat die Hauptversammlung, die im Großen Ratssaal des Rathauses in Görlitz stattfand, sämtliche vorgeschlagene Beschlüsse nahezu einstimmig angenommen. Insgesamt waren auf der Hauptversammlung fast 80 % Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten.

Mit der Hauptversammlung tritt eine Firmengeschichte in eine neue Phase: niiio finance group AG hat ihren Hauptsitz in die Europastadt Görlitz verlegt und stellt somit die Weichen für die Zukunft des Ausbaus der innovativen Blockchain-Technologie. Das Thema Blockchain ist ein zentraler Strategiebaustein der niiio AG. In Kooperation mit der Hochschule Zittau/Görlitz werden künftig neue Blockchain-Geschäftsmodelle konzipiert und realisiert - von der Ideenfindung, über eine Pilotphase bis in den Regelbetrieb. Gleichzeitig plant niiio ein eigenes Vorstandsressort für Blockchain.

Die enge Verbindung zur Hochschule wird seitens der Stadt Görlitz begrüßt. Oberbürgermeister der Stadt Görlitz Siegfried Deinege: "Für den Wirtschaftsstandort Görlitz ist es ein sehr positives Signal, weil sich niiio AG nach vielen Vorgesprächen entschieden hat, ihren Hauptsitz in Görlitz einzurichten. Die Kursentwicklung der Aktie in den vergangenen Wochen zeigt, dass sich damit eine der ganz großen Firmen in Görlitz niederlässt und extrem gut auf dem Markt aufgestellt ist. Es war mir eine Freude, auf der AG-Hauptversammlung im Rathaus die Gäste in unserer schönen Stadt zu begrüßen."

Kürzlich eröffnete das Unternehmen weitere Niederlassungen in Dresden und München, im Januar kommen Frankfurt am Main und Lüneburg hinzu. Erste Einstellungen im Bereich Frontend-Entwicklung, Testmanagement, Vertrieb und Assistenz wurden bereits vorgenommen. Weiterer Mitarbeiterzuwachs ist geplant, das Unternehmen sucht qualifiziertes Fachpersonal über sämtliche Recruiting-Kanäle.

Darüber hinaus wurde der hochkarätig besetzte Aufsichtsrat der niiio um ein weiteres Mitglied erweitert: Steffen Seeger wurde von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt. Der ausgewiesene Experte in den Bereichen FinTech, Banking und Digitalisierung war vor Mitgründung der FIDOR Bank, die als Europas erste digitale Challenger-Bank gilt, über 20 Jahren als Unternehmensberater, die meiste Zeit davon in führenden Positionen bei KPMG Consulting und BearingPoint tätig.

Johann Horch, CEO der niiio finance group AG: "Das eindeutige Abstimmungsergebnis der Hauptversammlung bestätigt unseren strategischen Kurs. Es braucht einen großen Aufwand, eine klassische Vermögensberatung hin zu einem innovativen Software-Hersteller im FinTech-Bereich zu entwickeln. Wir sind fest davon überzeugt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist, den wir mit vollem Engagement fortsetzen werden."

Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. Dipl.-Kfm. Prof. Dr. Rainer Jurowsky, von der Kanzlei Sauermann - Epple - Jurowsky, wurde erneut zum Abschlussprüfer gewählt.

http://niiio.finance/wp-content/uploads/2017/12/niiio-finance-gro up-AG-Abstimmungsergebnisse-HV-2017.pdf

Über niiio finance group AG:

Digitale Dienste für die digitale Zukunft des Bankings - darauf ist die niiio finance group spezialisiert. Neben dem Robo-Advisor gehören auch eine Community-Plattform und API-Banking-Tools dazu, ebenso maßgeschneiderte Beratungs- und Entwicklungsleistungen und Betriebsmodelle. Die Software-Schmiede aus dem sächsischen Görlitz versteht sich als Lösungspartner für Banken und Finanzdienstleister. Die hochwertigen Plug-and-Play-Angebote sind nutzerfreundlich und individuell anpassbar - und helfen, Kosten drastisch zu senken und Wettbewerbsvorteile zu realisieren.

Seit 2016 agiert die DSER unter einem Dach mit niiio finance group in einer schlagkräftigen Aufstellung. Ziel ist es, ein ganzheitliches FinTech-Ökosystem zu bieten, das Banken, Berater und Privatanleger gemeinsam in die digitale Zukunft führt. DSER ist bereits seit elf Jahren erfolgreich im Markt für Portfoliomanagement-Lösungen tätig. Mit ihrem ausgefeilten Kernprodukt munio bewegen aktuell bereits ca. 80 aktive Kunden rund 40 Milliarden Euro Bestandsvolumen und verwalten rund zwei Millionen Depots.

Mehr unter:

- Website niiio it-services GmbH: www.niiio.de - Produkt-Ansicht niiio Robo-Advisor: www.niiio.com - Website niiio finance group AG: www.niiio.finance - Website DSER GmbH: www.dser.de - Produkt-Portal Portfoliomanagementsystem munio: www.munio.de Kontakt: niiio finance group AG Johann Horch, Vorstand Elisabethstr. 42/43, 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: johann.horch@niiio.finance

