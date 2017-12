New York - KION-Aktienanalyse von Aktienanalyst Martin Wilkie von der Citigroup: Martin Wilkie, Aktienanalyst der Citigroup, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie der KION Group (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX). Das Wachstum im Sektor der Industriegüterproduzenten sei im Jahr 2017 so stark gewesen wie seit fünf Jahren nicht mehr, so der Analyst.

Den vollständigen Artikel lesen ...