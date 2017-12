Köln - Leerverkäufer Blue Ridge Capital, L.L.C. verringert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Ströer SE & Co. KGaA wieder: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Blue Ridge Capital, L.L.C. befinden sich seit dem 02.11.2017 im Rückwärtsgang heraus aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Außenwerbespezialisten Ströer SE & Co.

Den vollständigen Artikel lesen ...