Nacka Strand, Schweden (pta018/04.12.2017/12:32) - Stockholm IT Ventures AB gibt bekannt, dass sie am 18. Dezember um 13 Uhr in Nacka, Schweden, eine außerordentliche Hauptversammlung abhalten wird. Details zum EGM finden Sie auf der Website des Unternehmens www.stockholmit.co



Aussender: Stockholm IT Ventures AB Adresse: Vikdalsgränd 10A, S- 13127 Nacka Strand Land: Schweden Ansprechpartner: Wayne Lochner Tel.: +44 207 148 6214 E-Mail: wayne@myfantrac.com Website: stockholmit.co



ISIN(s): SE0006027546 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



